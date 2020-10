Sul numero di novembre - Elettriche, quanto vale l'usato in caso di permuta? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Immaginate di avere un'auto elettrica usata e di volerla sostituire con una nuova o, in alternativa, di cambiarla con un'ibrida: che cosa vi attende, una volta varcata la soglia di una concessionaria? Per soddisfare questa curiosità, ci siamo procurati due vetture a batteria un po' datate (entrambe risalgono al 2013) e abbiamo realizzato un servizio, pubblicato sul numero di novembre di Quattroruote.Le protagoniste. Le auto utilizzate per quella che abbiamo chiamato "operazione permuta" sono una Nissan Leaf con batterie a noleggio e 90 mila chilometri allattivo e una Tesla Model S con una percorrenza di ben 174 mila chilometri. Per ciò che riguarda le macchine nuove da acquistare, abbiamo scelto, per ognuna delle due vetture, tre Elettriche (una dello stesso modello di quella da sostituire) e tre ibride ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Immaginate di avere un'auto elettrica usata e di volerla sostituire con una nuova o, in alternativa, di cambiarla con un'ibrida: che cosa vi attende, una volta varcata la soglia di una concessionaria? Per soddisfare questa curiosità, ci siamo procurati due vetture a batteria un po' datate (entrambe risalgono al 2013) e abbiamo realizzato un servizio, pubblicato suldidi Quattroruote.Le protagoniste. Le auto utilizzate per quella che abbiamo chiamato "operazione" sono una Nissan Leaf con batterie a noleggio e 90 mila chilometri allattivo e una Tesla Model S con una percorrenza di ben 174 mila chilometri. Per ciò che riguarda le macchine nuove da acquistare, abbiamo scelto, per ognuna delle due vetture, tre(una dello stesso modello di quella da sostituire) e tre ibride ...

Ultime Notizie dalla rete : Sul numero L’Ancora: sul numero 40 in edicola da giovedì 29 ottobre… L'Ancora Aggiornamento Coronavirus in Emilia Romagna: 1545 casi e 8 morti Nel modenese altri 283 nuovi positivi e 3 deceduti

Eseguiti anche 2.848 test sierologici. Il 94% dei casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa; l'età media nei nuovi positivi è di 43 anni. Sono 53 i guariti e 123 le persone in terapia intensi ...

Covid, altri 41 contagi a Somma Vesuviana. Il sindaco: «Mettete le mascherine»

Altri 41 nuovi contagiati dal Covid a Somma Vesuviana ( Napoli), che hanno portato a 329 il numero dei positivi attivi sul territorio, dove sono stati anche registrati 19 guariti. Lo rende noto ...

