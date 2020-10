Sfortuna nera a Ballando con le Stelle: un altro ritiro eccellente (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un misterioso virus che non ha nulla a che fare con il Covid sta debilitando una parte del cast di Ballando con le Stelle. La nuova vittima. Sembra che in questa edizione, Ballando con le Stelle abbia ricevuto un malocchio o una cosa del genere (per chi crede a queste cose). Dopo i vari incidenti occorsi ai concorrenti, il più clamoroso quello – doppio – a Elisa Isoardi, è arrivato un virus alimentare che ha messo K.O prima Marco De Angelis e ora Lucrezia Lando. Milly Carlucci lo ha annunciato sui social. L’insegnante di Vittoria Schisano salterà anche la puntata di Halloween. Vittoria Schisano è allo spareggio con Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann ballerà con un altro ballerino: Samuel Peron. Dal momento che rischia ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un misterioso virus che non ha nulla a che fare con il Covid sta debilitando una parte del cast dicon le. La nuova vittima. Sembra che in questa edizione,con leabbia ricevuto un malocchio o una cosa del genere (per chi crede a queste cose). Dopo i vari incidenti occorsi ai concorrenti, il più clamoroso quello – doppio – a Elisa Isoardi, è arrivato un virus alimentare che ha messo K.O prima Marco De Angelis e ora Lucrezia Lando. Milly Carlucci lo ha annunciato sui social. L’insegnante di Vittoria Schisano salterà anche la puntata di Halloween. Vittoria Schisano è allo spareggio con Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann ballerà con unballerino: Samuel Peron. Dal momento che rischia ...

Ultime Notizie dalla rete : Sfortuna nera Sanchez out per infortunio, per l’Inter sfortuna nera: tutti gli indisponibili Inter-News.it Juventus, dieci gol annullati a Morata per fuorigioco nel 2020

Sfortuna nera per Alvaro Morata. Nel 2020 all’attaccante della Juventus sono stati annullati ben dieci gol per via di una sua posizione di fuorigioco, e spesso si è trattato di offside millimetrici.

"Ci è mancata una vittoria di tappa" Scinto analizza la corsa della Neri

Con il Giro d’Italia si è conclusa anche la stagione 2020 della Vini Zabù-Brado-KTM-Neri Sottoli, la squadra con matrice ... che ha visto subito all’attacco la squadra. Purtroppo la sfortuna era in ...

