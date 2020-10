Senza i tecnici non avremmo concerti e spettacoli teatrali E anche loro adesso subiscono il blocco

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Esiste un mondo di bauli neri con le rotelle, di operatori dello spettacolo con i cacciaviti in tasca e le scarpe antinfortunistiche. Esistono persone che vivono grazie alla musica e ai teatriessere artisti. Ma non esiste un modo per riconoscere questo universo di lavoratori e la pandemia potrebbe essere un’occasione per farlo