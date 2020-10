Scoppia la bomba sulla Gregoraci: “Ha un contratto con Briatore, non può fidanzarsi” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci – Photo credit: Gossip e TvScoppia la bomba sulla Gregoraci: “Ha un contratto con Briatore, non può fidanzarsi”. La concorrente del Grande Fratello Vip, sembrerebbe non avere nessun problema nel rivelare di avere una vita sentimentale al di fuori del reality. Mentre tutti speravano in un avvicinamento con il concorrente Pierpaolo Pretelli, con il quale si era scambiato dei messaggi in codice per non farsi capire dalla camere, la Gregoraci aveva già un rapporto sentimentale al di fuori della casa. “Non abbracciarmi, che poi chi ci guarda pensa che abbiamo un flirt e non è vero. Io sono innamorata al di fuori della casa”. Con questo parole, Elisabetta, lancia la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Elisabetta– Photo credit: Gossip e Tvla: “Ha uncon, non può fidanzarsi”. La concorrente del Grande Fratello Vip, sembrerebbe non avere nessun problema nel rivelare di avere una vita sentimentale al di fuori del reality. Mentre tutti speravano in un avvicinamento con il concorrente Pierpaolo Pretelli, con il quale si era scambiato dei messaggi in codice per non farsi capire dalla camere, laaveva già un rapporto sentimentale al di fuori della casa. “Non abbracciarmi, che poi chi ci guarda pensa che abbiamo un flirt e non è vero. Io sono innamorata al di fuori della casa”. Con questo parole, Elisabetta, lancia la ...

