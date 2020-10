Scontri sul lungomare a Napoli, 1.200 militanti chiamati a raccolta su Telegram (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non erano duecento, ma molti di più. Visti dall?alto, erano un fiume in piena, che si è ingrossato fino ad arrivare alla destinazione finale. Circa 1200 individui (e non poche... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non erano duecento, ma molti di più. Visti dall?alto, erano un fiume in piena, che si è ingrossato fino ad arrivare alla destinazione finale. Circa 1200 individui (e non poche...

Il meeting servirà per valutare i primi risultati investigativi, considerato che di fatto sono ormai numerosi i fascicoli aperti sui disordini di questi ultimi giorni dalle procure. Era la seconda vol ...

Sono 16 i denunciati per gli scontri di ieri sera in piazza del Popolo. Tra loro, secondo quanto emerso da fonti investigative, tifosi della Roma e militanti di Forza Nuova. Devono rispondere tutti di ...

