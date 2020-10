San Pietro all'Olmo, trovata una 'bomba': arrivano gli artificieri (Di giovedì 29 ottobre 2020) I carabinieri e la bomba, Dejan Davide/Sei di Cornaredo se.., Carabinieri e artificieri in azione in via Primo Levi a San Pietro all'Olmo, frazione di Cornaredo, nel pomeriggio di mercoledì dove è ... Leggi su milanotoday (Di giovedì 29 ottobre 2020) I carabinieri e la, Dejan Davide/Sei di Cornaredo se.., Carabinieri ein azione in via Primo Levi a Sanall', frazione di Cornaredo, nel pomeriggio di mercoledì dove è ...

IlContiAndrea : Il Volo: “Lavoriamo con Fedez, Shade ed Ermal Meta a una raccolta fondi per lo spettacolo. E il 5 giugno a Roma un… - IlContiAndrea : A Roma la sindaca #Raggi presenta l'evento #IlVolo tribute to Ennio Morricone. Un concerto unico che si terrà il 5… - rockolpoprock : Il Volo omaggerà Ennio Morricone con un concerto a due passi da San Pietro. - sangiorgi73 : RT @AndreaMarano11: Il #CompagnoPartigiano Alfredo De Santis 'Romano' Militò nella 7ma brigata Modena della divisione Armando, con funzione… - ste_castagna : RT @EleonoraCamilli: Mezzanotte, la città si svuota. Ma poter tornare a casa è un privilegio che non tutti hanno. A Tiburtina, Termini e… -