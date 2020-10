Sala: "Lockdown a Milano? Adesso no, abbiamo ancora 10-15 giorni per decidere" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dati i numeri delle terapie intensive e dei ricoveri, “anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 giorni per decidere un Lockdown” a Milano. Dunque “di certo non sarei d’accordo per un Lockdown oggi”, ha detto il sindaco di Milano Sala al Corriere della Sera. Ieri il consigliere del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, aveva parlato di un Lockdown mirato in alcune zone d’Italia, tra cui Milano. Dopo lo stop del governatore lombardo Attilio Fontana, arriva dunque anche quello di Beppe Sala.Il sindaco poi denuncia come “non sono stato consultato, non credo che sia così nel rispetto di Ricciardi”. I numeri degli intubati, riferiti al sindaco ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dati i numeri delle terapie intensive e dei ricoveri, “anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15perun” a. Dunque “di certo non sarei d’accordo per unoggi”, ha detto il sindaco dial Corriere della Sera. Ieri il consigliere del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, aveva parlato di unmirato in alcune zone d’Italia, tra cui. Dopo lo stop del governatore lombardo Attilio Fontana, arriva dunque anche quello di Beppe.Il sindaco poi denuncia come “non sono stato consultato, non credo che sia così nel rispetto di Ricciardi”. I numeri degli intubati, riferiti al sindaco ...

uandarin : RT @marcocobianchi: Sala dice che Milano ha ancora 10-15 giorni per decidere il lockdown. Ciò dimostra che 'non ha capito la situazione' (c… - Genjuro75 : Sala: 'Lockdown a Milano? Adesso no, abbiamo ancora 10-15 giorni per decidere' - marcocobianchi : Sala dice che Milano ha ancora 10-15 giorni per decidere il lockdown. Ciò dimostra che 'non ha capito la situazione' (cit. Franceschini). - bafapp : ALLARME DAI PRONTO SOCCORSI? QUALI, DOVE, ANDIAMO A VEDERE E A FARE VIDEO A TUTTI QUESTI PS DOVE C'è ALLARME!!!! F… - HuffPostItalia : Sala: 'Lockdown a Milano? Adesso no, abbiamo ancora 10-15 giorni per decidere' -