Proteste Roma Dpcm, scontri in Piazza del Popolo: fermate 12 persone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si ripetono anche a Roma le scene viste in altre città d’Italia in seguito alle Proteste per il nuovo Dpcm del governo. Le misure anti-Coronavirus varate nell’ultimo decreto hanno portato i manifestanti a scendere in Piazza. Teatro degli scontri nella capitale Piazza del Popolo. Dopo Milano, Napoli e Torino, anche a Roma scoppia la guerriglia. Durante l’appuntamento delle 19 di ieri, martedì 27 ottobre 2020, con cui le categorie più colpite dalla crisi intendevano manifestare contro le misure dell’ultimo Dpcm, una frangia di manifestanti incappucciati ha iniziato a lanciare bombe carta, petardi e fumogeni. Leggi anche >> Proteste Covid in tutta Italia, scene di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si ripetono anche ale scene viste in altre città d’Italia in seguito alleper il nuovodel governo. Le misure anti-Coronavirus varate nell’ultimo decreto hanno portato i manifestanti a scendere in. Teatro deglinella capitaledel. Dopo Milano, Napoli e Torino, anche ascoppia la guerriglia. Durante l’appuntamento delle 19 di ieri, martedì 27 ottobre 2020, con cui le categorie più colpite dalla crisi intendevano manifestare contro le misure dell’ultimo, una frangia di manifestanti incappucciati ha iniziato a lanciare bombe carta, petardi e fumogeni. Leggi anche >>Covid in tutta Italia, scene di ...

repubblica : Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo - fattoquotidiano : Proteste contro il coprifuoco a Roma, uno degli arrestati è un noto ultras della Lazio. Si valutano connessioni con… - Agenzia_Ansa : #Scontri in centro a #Roma durante le #proteste contro le misure anti-covid. Le forze dell'ordine hanno fermato una… - Radio1Rai : #Coronavirus Proteste contro le misure del governo per arginare la pandemia. Ieri sera guerriglia nel centro di Rom… - Tg1Raiofficial : Continuano le proteste contro le misure #anticovid. Oggi manifestazioni degli esercenti in 18 città. Ieri notte gra… -