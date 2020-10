"Prima la Cina ci infetta poi si fa pagare?". Salvini, il legittimo sospetto su Wuhan | Video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da Matteo Salvini (e Mario Giordano) un legittimo sospetto sulla Cina e il coronavirus nato a Wuhan. "Sarebbe il massimo che coloro che hanno contagiato il mondo si facessero pagare per guarirlo". In collegamento con Fuori dal coro, il leader della Lega annuncia battaglia sulla Cina e il vaccino anti-coronavirus che il regime di Pechino starebbe per offrire al mondo. A pagamento, sospetta Giordano. "Su questo vado fino in fondo - spiega Salvini -, fosse l'ultima cosa del mondo. Non accetto che italiani ed europei facciano la figura degli scemi. infettati volenti o nolenti, per colpa di ritardi o precisa volontà da un Paese che poi magari aveva già pronto il vaccino per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da Matteo(e Mario Giordano) unsullae il coronavirus nato a. "Sarebbe il massimo che coloro che hanno contagiato il mondo si facesseroper guarirlo". In collegamento con Fuori dal coro, il leader della Lega annuncia battaglia sullae il vaccino anti-coronavirus che il regime di Pechino starebbe per offrire al mondo. A pagamento, sospetta Giordano. "Su questo vado fino in fondo - spiega-, fosse l'ultima cosa del mondo. Non accetto che italiani ed europei facciano la figura degli scemi.ti volenti o nolenti, per colpa di ritardi o precisa volontà da un Paese che poi magari aveva già pronto il vaccino per ...

