Parma, un calciatore torna a essere positivo al Covid (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Parma ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato la positività di un calciatore al Covid: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di Coppa Italia di oggi contro il Pescara ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per un calciatore che è risultato positivo ed è indisponibile per la gara di oggi: si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico, il giocatore rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime 48 ore“. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilha diramato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato la positività di unal: “IlCalcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di Coppa Italia di oggi contro il Pescara ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per unche è risultatoed è indisponibile per la gara di oggi: si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico, il giocatore rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime 48 ore“. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

