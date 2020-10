Parma | Liverani | “Presto per fare tabelle | ma questa squadra farà divertire”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ildiha battuto per 3-1 il Pescara di Oddo in Coppa Italia grazie ad un grande Karamoh, autore di una doppietta. Il tecnico dei ducali ha così commentato la vittoria contro gli abruzzesi: "Quello che cerchiamo è lo spirito, che sta crescendo die la cosa più bella è l'atteggiamento e la serietà in cui abbiamo presapartita, che poteva essere presa sotto gamba - ha dichiarato. La cosa migliore è, e questo mi è piaciuto. Ci sono state giocate importanti di giocatori che giocavano per la prima volta, le risposte sono state positive e anche qualche giovane sappiamo poteva essere buono. Tempo? Come ho detto spero di poter lavorare un mese con la rosa al completo. Se superiamo questo periodo, penso ...