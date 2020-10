Melissa Satta e Kevin Boateng | adesso è davvero finita | la ex velina ha evitato di…

Leggi su golssip

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) TraPrinceè tutto finito. A raccontarlo è la rivista Chi, che già nei mesi estivi aveva anticipato le prime avvisaglie di una nuova separazione tra i due. Il tentativo di riavvicinamento sarebbe quindi fallito.caption id="attachment 102693" align="alignnone" width="1024" Getty Image/captionLa rivista racconta qualche dettaglio in merito al difficile momento che i due stanno nuovamente vivendo: "La storia è giunta al capolinea eha scelto di trascorrere qualche giorno insieme con l'amica Arianna Alessi, moglie di Renzo Rosso. Per rimarcare l'avvenuta rottura laha accuratamentedi farsi vedere in tribuna allo stadio del Monza dove gioca il marito".(Chi)caption id="attachment 87961" ...