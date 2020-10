Mara Venier, a Domenica In la "staffetta" più clamorosa. Indiscrezione dalla Rai: chi la sostituirà (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Prove tecniche di staffetta. Dal 2 al 5 dicembre Mara Venier e Carlo Conti condurranno insieme lo Zecchino d'oro e secondo NuovoTv i loro destini professionali potrebbero intrecciarsi e incrociarsi di nuovo tra qualche mese: Zia Mara ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione alla conduzione di Domenica In e dal prossimo autunno potrebbe essere proprio Conti a prendere le redini del salotto più storico e famoso della tv italiana. Per Conti, ormai garanzia assoluta alla conduzione di corazzate come il Festival di Sanremo e prime serate "top" come Tale e quale show, la sfida della Domenica pomeriggio sarebbe decisamente uno stimolante. "ritorno al futuro": il presentatore fiorentino aveva già ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Prove tecniche di. Dal 2 al 5 dicembree Carlo Conti condurranno insieme lo Zecchino d'oro e secondo NuovoTv i loro destini professionali potrebbero intrecciarsi e incrociarsi di nuovo tra qualche mese: Ziaha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione alla conduzione diIn e dal prossimo autunno potrebbe essere proprio Conti a prendere le redini del salotto; storico e famoso della tv italiana. Per Conti, ormai garanzia assoluta alla conduzione di corazzate come il Festival di Sanremo e prime serate "top" come Tale e quale show, la sfida dellapomeriggio sarebbe decisamente uno stimolante. "ritorno al futuro": il presentatore fiorentino aveva già ...

