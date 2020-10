(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vince ilin Champions League e lo fa con un agile 3-0 in casa del Marsiglia. Seconda vittoria nel gruppo C di Coppa per la squadra di Pep Guardiola e primato nel girone. Ma la serata in terra francese è stata anche l'occasione di qualche interessante. La prima rete dei Citizens, quella messa a segno dagli permette di eguagliare un curioso dato che risaliva al lontano 2011."alla"caption id="attachment 1043275" align="alignnone" width="610"(getty images)/captionDelle tre reti siglate contro il Marsiglia da, Gundogan e Sterling, è quella dello spagnolo a portare con sé ...

ItaSportPress : Manchester City, Ferran Torres da record come... Mario Balotelli - - TMtrainer : M. Pochettino zu Manchester City? - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: Tutto facile per il Manchester City: 3-0 a Marsiglia! ?? #OMCity | #UCL - YotuveOrg : RT @JuanNavidad10: Marsella 0-3 Manchester City - ElRockAndGol_ : RT @JuanNavidad10: Marsella 0-3 Manchester City -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Ieri in campo il Liverpool contro il Midtjylland (vittoria per 2-0 dei Reds) e il Manchester City, vittorioso in casa del Marsiglia. Focus sul nuovo ko per un giocatore di Klopp: anche Fabinho è out.LONDRA. È morto suicida - vittima di una forma depressiva insorta dopo il sogno spezzato di diventare calciatore - Jeremy Wisten, ex giocatore dell'Academy del Manchester City.Nato in Malawi Wisten...