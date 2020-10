Mamma positiva al Covid-19 organizza il doppio party di compleanno per il figlio: morta la nonna di un suo amichetto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ha avuto una terribile conseguenza la festa di compleanno (in realtà i party erano stati addirittura due) organizzata da una Mamma di Ladispoli risultata poi positiva al Covid-19. La vicenda, ricorderete, fece scalpore: la donna aveva accusato alcuni sintomi tra cui tosse e febbre ma, nonostante questo, aveva deciso di non rinunciare alla doppia festicciola per suo figlio di otto anni. Poi la scoperta all’indomani degli eventi: aveva contratto il Covid-19. Oggi, a distanza di giorni, si è scoperto che quella leggerezza è costata la vita ad un’anziana signora, madre di una donna che aveva preso parte insieme al figlio ad una delle feste “incriminate”. Doppia festa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ha avuto una terribile conseguenza la festa di(in realtà ierano stati addirittura due)ta da unadi Ladispoli risultata poial-19. La vicenda, ricorderete, fece scalpore: la donna aveva accusato alcuni sintomi tra cui tosse e febbre ma, nonostante questo, aveva deciso di non rinunciare alla doppia festicciola per suodi otto anni. Poi la scoperta all’indomani degli eventi: aveva contratto il-19. Oggi, a distanza di giorni, si è scoperto che quella leggerezza è costata la vita ad un’anziana signora, madre di una donna che aveva preso parte insieme alad una delle feste “incriminate”. Doppia festa di ...

