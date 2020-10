Luigino Bruni: «Serve una economia "green" purché attenta a poveri e diseguaglianze» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Antonio Salvati L'incontro The Economy of Francesco con i giovani economisti under 35 voluto da Papa Francesco si terrà dal 19 al 21 novembre 2020 nella città del santo, Assisi, clicca qui per il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Antonio Salvati L'incontro The Economy of Francesco con i giovani economisti under 35 voluto da Papa Francesco si terrà dal 19 al 21 novembre 2020 nella città del santo, Assisi, clicca qui per il ...

Sarà online l’appuntamento per economisti under 35 “The Economy of Francesco” voluto dal Papa. Il responsabile scientifico: “No a un’impostazione solo ecologica” ...

Verso Assisi. L'economia della cura

«Siamo partiti con una conferenza stampa un anno e mezzo fa e ora siamo qui tenaci nonostante questi nove mesi molto difficili per l’umanità – ha detto Luigino Bruni, responsabile scientifico di The ...

Sarà online l'appuntamento per economisti under 35 "The Economy of Francesco" voluto dal Papa. Il responsabile scientifico: "No a un'impostazione solo ecologica"