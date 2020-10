La prima puntata de Il Collegio 5: due concorrenti espulsi. Ecco tutti i dettagli (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Collegio apre le porte ai suoi studenti È iniziata la quinta edizione de Il Collegio, il reality show di Rai2 dedicato ai giovanissimi. Nella prima puntata vengono presentati gli adolescenti che mirano a prendere la divisa ufficiale del Collegio. Le ragazze sono le prime ad entrare nella struttura e che vengono sottoposte ai primi due test. Il primo è un test psicoattitudinale in cui bisogna far valere la propria posizione di leader, invece il secondo è un test su conoscenze basilari che spaziano dalla grammatica alla matematica. Le prime quattro ad entrare senza dover affrontare ulteriori prove sono Sofia Cerio, Aurora Morabito, Giulia Matera e Ylenia Grambone. Finito il primo step, arrivano i ragazzi e con loro, gli schiamazzi delle neo studentesse. Tra i nuovi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilapre le porte ai suoi studenti È iniziata la quinta edizione de Il, il reality show di Rai2 dedicato ai giovanissimi. Nellavengono presentati gli adolescenti che mirano a prendere la divisa ufficiale del. Le ragazze sono le prime ad entrare nella struttura e che vengono sottoposte ai primi due test. Il primo è un test psicoattitudinale in cui bisogna far valere la propria posizione di leader, invece il secondo è un test su conoscenze basilari che spaziano dalla grammatica alla matematica. Le prime quattro ad entrare senza dover affrontare ulteriori prove sono Sofia Cerio, Aurora Morabito, Giulia Matera e Ylenia Grambone. Finito il primo step, arrivano i ragazzi e con loro, gli schiamazzi delle neo studentesse. Tra i nuovi ...

Costanzo : Benvenuti alla prima puntata di questa nuovo ciclo del #MaurizioCostanzoShow dedicata all’informazione e al giornal… - CdGherardesca : Ho iniziato l'ultimo giorno di prove prima della puntata ??Stiamo preparando una performance divertente che porterà… - reportrai3 : Rivedi l'intervento di Sigfrido Ranucci ad @agorarai. Questa sera la prima puntata di #Report in onda alle 21.20 su… - creestooo : RT @trash_italiano: “Io non volevo essere espulsa alla prima puntata, non era questo il mio obiettivo” #IlCollegio - roxy17835655 : @iamdissonance_ da quello che vedo di zorzi se gi fanno girar le scatole si alza e lo fa anche in puntata e se ne v… -