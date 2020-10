La ministra Bellanova | CR7 rispetti le vittime e si scusi

Leggi su calcioefinanza

"Cristiano Ronaldo dovrebbe riflettere un po' più a lungo, quando definisce il tampone per il covid "una stronzata". Chi come lui riveste un ruolo pubblico ed è ammirato da migliaia di fan in tutto il mondo, molti dei quali giovanissimi, dovrebbe rendersi conto dell'enorme carico di responsabilità che si porta dietro, soprattutto in una situazione …