In Campania 2.427 positivi (15mila tamponi) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il bollettino quotidiano della Regione Campania positivi del giorno: 2.427 di cui: Asintomatici: 2.396 Sintomatici: 31tamponi del giorno: 15.030 Il rapporto positivi/tamponi è del 16%. Totale positivi: 45.782 Totale tamponi: 901.583 ​Deceduti: 17 (*) Totale deceduti: 624 Guariti: 365 Totale guariti: 10.272 * Deceduti tra il 24 e il 27 ottobre ​Report posti letto su base regionale: Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 564 Posti letto Covid: Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​ Posti letto di terapia intensiva occupati: 143 (per i dati nazionali sono 160) Posti letto di degenza attivabili: 1.500 Posti letto di degenza ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il bollettino quotidiano della Regionedel giorno: 2.427 di cui: Asintomatici: 2.396 Sintomatici: 31del giorno: 15.030 Il rapportoè del 16%. Totale: 45.782 Totale: 901.583 ​Deceduti: 17 (*) Totale deceduti: 624 Guariti: 365 Totale guariti: 10.272 * Deceduti tra il 24 e il 27 ottobre ​Report posti letto su base regionale: Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 564 Posti letto Covid: Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​ Posti letto di terapia intensiva occupati: 143 (per i dati nazionali sono 160) Posti letto di degenza attivabili: 1.500 Posti letto di degenza ...

34_liss : RT @rtl1025: ?? Sono 7.558 i nuovi casi di #coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in #Lombardia, per la regione il dato più alto da sem… - VoceDiStrada : Covid Campania, nelle ultime 24 ore 2.427 nuovi casi - rep_napoli : Coronavirus in Campania, oggi altri 2.427 contagi [aggiornamento delle 17:23] - rtl1025 : ?? Sono 7.558 i nuovi casi di #coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in #Lombardia, per la regione il dato più… - TV7Benevento : CORONAVIRUS. IN CAMPANIA 2.427 NUOVI CASI, 17 DECESSI E 365 GUARITI... -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 427 Coronavirus Campania, oggi 28 ottobre 2.427 contagi e 17 morti: bollettino ufficiale Fanpage.it CORONAVIRUS. IN CAMPANIA 2.427 NUOVI CASI, 17 DECESSI E 365 GUARITI

Sono 2.427 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 15.030 tamponi. Dei 2.427 nuovi positivi, 31 sono sintomatici e 2.396 sono asintomatici. Il totale dei ...

Ancora boom di contagi in Campania, 2.427 positivi al Covid

Questo il bollettino di oggi:Positivi del giorno: 2.427 di cui:Asintomatici: 2.396Sintomatici: 31Tamponi del giorno: 15.030Totale positivi: 45.782Totale tamponi: 901.583?Deceduti: 17 (*) Totale decedu ...

Sono 2.427 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 15.030 tamponi. Dei 2.427 nuovi positivi, 31 sono sintomatici e 2.396 sono asintomatici. Il totale dei ...Questo il bollettino di oggi:Positivi del giorno: 2.427 di cui:Asintomatici: 2.396Sintomatici: 31Tamponi del giorno: 15.030Totale positivi: 45.782Totale tamponi: 901.583?Deceduti: 17 (*) Totale decedu ...