Immuni: il governo ha dormito per tre mesi rendendo l'app inutile (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non so se ci avete fatto caso, ma Immuni è sparita dalla comunicazione del governo da circa due settimane. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato in questo lasso di tempo due nuovi DPCM, ma dell'app per il tracciamento dei contagi non se ne parla più, anche se con il massimo riserbo, qualcosa in merito è stata fatta. Tardivamente, ovvio. Immuni è stata lanciata a livello nazionale, dopo alcune settimane di test, il 15 giugno con l'obiettivo di raggiungere quota 12 milioni di download entro agosto. Primo obiettivo fallito, perché solo ora, con la recrudescenza del virus, si è arrivati a circa 10 milioni di download, mentre ad agosto erano poco più di 7 milioni. L'aumento dei download delle ultime settimane ha fatto letteralmente esultare la ministra per ...

