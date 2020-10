Haven | ecco la data d’uscita e un nuovo trailer di gameplay

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 28 ottobre 2020), ilrpg a tinte intimistiche di The Game Bakers, ha finalmente unad’uscita e vi sorprenderà neldiIlgioco RPG in salsa adventure di The Game Bakers,ha finalmente unad’uscita e uninteressantediin cui mostrarsi. Il gioco finora, è stato capace di catturare l’attenzione di una certa parte di pubblico grazie al curioso miscuglio di meccaniche relazionali e i soliti ritmi RPG che caratterizzeranno la produzione. C’è quindi una certa attesa per la release, unita al fatto che potremo vedere questo gioco sfoderare gli artigli grazie alle potenzialità ...