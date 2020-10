Gossip News | Carlo Conti ha il Covid-19 | anche Selvaggia Roma è positiva non entra più al GF Vip

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo diche hanno contratto il-19, del regalo di Halloween per i fan di DayDreamer e della programmazione televisiva prevista per questa sera.è positivo al-19. Il conduttore è asintomatico e ha fatto sapere che non rinuncerà alla conduzione di Tale e Quale Show. Sembra infatti checondurrà la trasmissione da casa propria.l’influencer, ex Temptation ...