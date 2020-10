Decreto, proteste e polemiche: in prima pagina c’è sempre il Covid (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ il giorno del Decreto Ristori. Dopo la nuova stretta per bar e ristoranti, il premier Conte ha presentato i contenuti del provvedimento volto a sostenere quanti costretti a chiudere. Ma la polemica prosegue. E pure le proteste. Il ministro Lamorgese invita i manifestanti a isolare le violenze. La politica, intanto, si divide. Le destre attaccano il governo ma Berlusconi, attraverso Il Giornale, apre a un confronto per il bene del Paese. Per lo sport, invece, a tenere banco è la Champions League: solo due pari per Atalanta e Inter, impegnate ieri sera. Stasera ci sono Lazio e Juventus. See image gallery at anteprima24.it L'articolo Decreto, proteste e polemiche: in prima pagina c’è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ il giorno delRistori. Dopo la nuova stretta per bar e ristoranti, il premier Conte ha presentato i contenuti del provvedimento volto a sostenere quanti costretti a chiudere. Ma la polemica prosegue. E pure le. Il ministro Lamorgese invita i manifestanti a isolare le violenze. La politica, intanto, si divide. Le destre attaccano il governo ma Berlusconi, attraverso Il Giornale, apre a un confronto per il bene del Paese. Per lo sport, invece, a tenere banco è la Champions League: solo due pari per Atalanta e Inter, impegnate ieri sera. Stasera ci sono Lazio e Juventus. See image gallery at ante24.it L'articolo: inc’è ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto proteste Decreto, proteste e polemiche: in prima pagina c'è sempre il Covid anteprima24.it Imprese: Thailandia, chiude il grande magazzino giapponese Tokyu

La proclamazione dello stato di emergenza a Bangkok, decretato dal governo per soffocare le proteste, ha causato anche il blocco dei trasporti pubblici, con ricadute sensibili sull’attività economica ...

I giorni della protesta Categorie mobilitate

Proteste composte, civili, dove non c’è stato bisogno di alzare i toni per sottolineare la drammaticità della situazione. L’ultimo decreto governativo per fermare il Covid mette con l’acqua alla gola ...

La proclamazione dello stato di emergenza a Bangkok, decretato dal governo per soffocare le proteste, ha causato anche il blocco dei trasporti pubblici, con ricadute sensibili sull'attività economica ...