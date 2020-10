Covid, Brusaferro (Iss): "Epidemia diffusa in tutta Italia, individuare asintomatici" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "L'Epidemia è oggi largamente diffusa in tutta l'Italia e non più localizzata. L'indice Rt, che descrive la velocità di diffusione del virus (LIVEBLOG - SPECIALE), dà l'idea della crescita che stiamo vivendo: è in tutte le regione superiore a 1 e molte realtà lo superano ampiamente". Lo ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) Silvio Brusaferro, durante l'audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato. Siamo arrivati fin qui, ha aggiunto, "dopo un periodo estivo con numeri limitati e un periodo settembrino in lieve e progressivo aumento, che ha avuto il suo picco nelle ultime due settimane". L'età media delle persone che contraggono l'infezione è ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "L'è oggi largamenteinl'e non più localizzata. L'indice Rt, che descrive la velocità di diffusione del virus (LIVEBLOG - SPECIALE), dà l'idea della crescita che stiamo vivendo: è in tutte le regione superiore a 1 e molte realtà lo superano ampiamente". Lo ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) Silvio, durante l'audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato. Siamo arrivati fin qui, ha aggiunto, "dopo un periodo estivo con numeri limitati e un periodo settembrino in lieve e progressivo aumento, che ha avuto il suo picco nelle ultime due settimane". L'età media delle persone che contraggono l'infezione è ...

