Così Grillo ora fa lo spot al ristoratore che aggira le chiusure del governo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Martina Piumatti Beppe Grillo rilancia la trovata di un suo amico albergatore per aggirare il Dpcm dell'alleato Conte. "Per cenare dopo le 18 andate al Roof Garden" Che, entrato in vigore il Dpcm, sarebbero fioccati i cavilli per raggirarlo c'era d'aspettarselo. Ma che a incentivare il raggiro fosse Beppe Grillo, fondatore del Movimento che Conte l'ha voluto, un po' meno. Il post "incriminato" di Grillo Il cultore “Onestà! Onestà! Onestà!”, come riporta Huffington post, martedì 27 ottobre rilancia sul suo canale Facebook (con 2 milioni di follower ) il post del suo amico albergatore per beffare il divieto di cenare dopo le 18. Il propretario dell'Hotel Forum, quartier generale del capo pentastellato nelle trasferte romane, offre cena con menu ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Martina Piumatti Bepperilancia la trovata di un suo amico albergatore perre il Dpcm dell'alleato Conte. "Per cenare dopo le 18 andate al Roof Garden" Che, entrato in vigore il Dpcm, sarebbero fioccati i cavilli per rrlo c'era d'aspettarselo. Ma che a incentivare il raggiro fosse Beppe, fondatore del Movimento che Conte l'ha voluto, un po' meno. Il post "incriminato" diIl cultore “Onestà! Onestà! Onestà!”, come riporta Huffington post, martedì 27 ottobre rilancia sul suo canale Facebook (con 2 milioni di follower ) il post del suo amico albergatore per beffare il divieto di cenare dopo le 18. Il propretario dell'Hotel Forum, quartier generale del capo pentastellato nelle trasferte romane, offre cena con menu ...

Patrizi38016949 : @SchiaffinoFlor1 Grillo docet: I clowns al governo così almeno si ride morendo di fame!! - Giusepp20456840 : @Noiconsalvini Ci manca solo il cartellino quello che tutti i cittadini facciano un'opera firmare l'uscita del gove… - Silvia91409805 : @GagliardoneS Esatto Ho sempre saputo che votando Grillo saremmo finiti così ?? - mantovanimg : @raffaeleg50 Dalla foto, ha una vita alle spalle, come ha fatto ad essere così ingenuo a non capire che erano di si… - GHOSTRYDER4EVER : @stenric56 @LisadaCa @CesareOrtis Si ma lo sanno tutti che a Roma i movimenti di protesta si fermano in un modo o n… -

