Coronavirus | Villani Cts | “I ritardi di scuola | trasporti e sistema sanitario non si recuperano in 6 mesi Bisognava essere preparati prima”

Per affrontare una crisi come quella in corso, su settori come sanità, scuola e mezzi pubblici "bisogna essere preparati prima". Certe cose "non si possono improvvisare". Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria e componente del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Coronavirus, non ha dubbi sulle condizioni nelle quali l'Italia è arrivata all'appuntamento inatteso con la pandemia. "I segni di logoramento del sistema sanitario, del sistema scolastico e dei trasporti pubblici non possono essere recuperati in 5-6 mesi", ha fatto notare il medico intervenuto ad Agorà su Rai 3.

L'Italia è arrivata impreparata alla nuova ondata di Covid-19? "I segni di logoramento del sistema sanitario, del sistema scolastico e dei trasporti pubblici non possono essere recuperati in 5-6 mesi" ...

"Questo è un virus che si diffonde con molta facilità. L'unico modo per contrastarlo è evitare i contagi. Le misure hanno come finalità proprio evitare i contagi e gli assembramenti. Tutti dobbiamo f ...

