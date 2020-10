Coronavirus, in Lombardia balzo dei contagi: +7.558. Preoccupa Varese: 1.902 casi in 24 ore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Il bollettino del 28 ottobre I dati di oggi mercoledì 28 ottobre 2020 Oggi sono +7.558 i contagi di Coronavirus in Lombardia, ieri erano +5.035. Le vittime, invece, sono +47 per un totale di 17.357 decessi dall’inizio della pandemia. Ieri i morti erano +58. In terapia intensiva ci sono ancora 292 persone, ovvero 21 unità in più rispetto al 27 ottobre quando erano 271. I ricoveri ordinari sono 3.072 (+357, ieri erano 2.715). I guariti sono 88.160 e i dimessi 3.603 per un totale di 91.763 (ieri 90.774), ovvero +989 in più. In isolamento domiciliare ci sono 58.042 persone, gli attualmente positivi sono 61.406 (+6.522) L’incremento dei tamponi è di +41.260 mentre ieri erano +29.960 per un totale di 2.808.259 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Il bollettino del 28 ottobre I dati di oggi mercoledì 28 ottobre 2020 Oggi sono +7.558 idiin, ieri erano +5.035. Le vittime, invece, sono +47 per un totale di 17.357 decessi dall’inizio della pandemia. Ieri i morti erano +58. In terapia intensiva ci sono ancora 292 persone, ovvero 21 unità in più rispetto al 27 ottobre quando erano 271. I ricoveri ordinari sono 3.072 (+357, ieri erano 2.715). I guariti sono 88.160 e i dimessi 3.603 per un totale di 91.763 (ieri 90.774), ovvero +989 in più. In isolamento domiciliare ci sono 58.042 persone, gli attualmente positivi sono 61.406 (+6.522) L’incremento dei tamponi è di +41.260 mentre ieri erano +29.960 per un totale di 2.808.259 ...

