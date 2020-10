“Chiuse tutte le scuole”: la decisione della regione. La curva dei contagi spaventa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. Abbiamo verificato che l’aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole”. A parlare è Michele Emiliano, governatore della Puglia, durante la trasmissione di SkyTg24 “I numeri della pandemia”. In Puglia i numeri relativi al Coronavirus sono in salita e questo preoccupa Emiliano. E la situazione negli ospedali è sempre molto delicata. Oggi sono 760 un incremento di 63 unità in appena 24 ore. Il trend è in continuo aumento, tanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Abbiamo dovuto prendere unadifficile, quella di sospendere la didattica in presenza inle scuole di ogni ordine e grado. Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. Abbiamo verificato che l’aumento deiè coinciso con la riapertura delle scuole”. A parlare è Michele Emiliano, governatorePuglia, durante la trasmissione di SkyTg24 “I numeripandemia”. In Puglia i numeri relativi al Coronavirus sono in salita e questo preoccupa Emiliano. E la situazione negli ospedali è sempre molto delicata. Oggi sono 760 un incremento di 63 unità in appena 24 ore. Il trend è in continuo aumento, tanto ...

