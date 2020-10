Champions | l’Atalanta riagguanta l’Ajax e fa 2-2

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'Atalanta pareggia 2-2 contro l`Ajax e resta imbattuta nel Gruppo D diLeague. Nel match della seconda giornata della fase a gironi a Bergamo gli olandesi volano sul doppio vantaggio nel 1° tempo, poi ci pensa Zapata nella ripresa con una doppietta in 6’ a riequilibrare la sfida. Nell’altro match del gruppo D il Liverpool allunga battendo non senza qualche difficoltà il Midtjylland 2-0 (gol Diogo Jota e rigore Salah). Inglesi in testa con 6 punti, seguiti dalla Dea a 4, dai lancieri a 1 e infine dai danesi ancora fermi a zero. E tra una settimana, sempre a Bergamo, c'è Atalanta-Liverpool. Prima volta dia Bergamo per l’Atalanta. Gasperini sceglie Ilicic e Zapata in attacco, supportati da Gomez. Non c’è De Roon, gioca Pasalic. Ten Hag schiera i suoi con il tridente Antony, ...