Cellulare di famiglia si rompe | bambino si suicida per i sensi di colpi

Leggi su inews24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)disinelle mani di unoche stava frequentando le lezioni online. Il piccino si è ucciso per idi colpa. Il Covid-19 è un virus infido, molto cattivo, che sta colpendo tantissime persone. Non a caso mesi fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito ufficialmente la malattia come pandemia. … L'articolo proviene da Inews.it.