Cauda Gemelli | le persone in ospedale con la febbre a 37 | serve subito un filtro

Si moltiplicano gli arrivi in pronto soccorso di persone con appena qualche linea di febbre. Pazienti che che dopo la visita e il tampone vanno a casa, ma che rischiano di inceppare il sistema. La gente ha paura, servono risposte "E' vero, gli italiani hanno paura – riflette Roberto Cauda, direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive del Gemelli – D'altronde adesso chi ha un po' di mal di gola o 37,1 di febbre pensa subito a Covid, e il virus spaventa", nonostante la stragrande maggioranza di persone risolva l'infezione quasi senza cure. Cosa fare allora? "Penso che la soluzione arrivi dal territorio", dice l'esperto. Va potenziata la sanità territoriale

A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione ...

«Stando ai dati dell'Istituto superiore di sanità - spiega Roberto Cauda, professore ordinario di Malattie infettive all'università Cattolica-Gemelli - circa l'80% dei contagi è stato intrafamiliare».

