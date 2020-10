Bellanova, Iv, a Conte:' Non sempre le vie più semplici sono le migliori' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) 'C'erano molte argomentazioni di non condivisione durante il Consiglio dei ministri: il lavoro delle donne, le palestre, ristoranti ed altri. Il Cts non diffonde il documento ' ha detto il ministro ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) 'C'erano molte argomentazioni di non condivisione durante il Consiglio dei ministri: il lavoro delle donne, le palestre, ristoranti ed altri. Il Cts non diffonde il documento ' ha detto il ministro ...

