Baseball, World Series MLB 2020: Los Angeles Dodgers campioni! Sconfitti 3-1 i Tampa Bay Rays in gara-2 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vanno ai Los Angeles Dodgers le World Series MLB 2020, con la formazione californiana capace di sconfiggere in gara-6 i Tampa Bay Rays per 3-1, al termine di una gara difficile, iniziata non nel migliore dei modi per i bianco-blu, in svantaggio già dal primo inning, a seguito del fuoricampo di Randy Arozarena. Austin Meadows realizza dunque un singolo, raggiungendo la seconda base a seguito del walk di Brandon Lowe, con Tony Gonsolin che dal monte ferma l’emorragia ed effettua due eliminazioni. La prima valida dei Dodgers arriva dunque nella terza frazione, quando Chris Taylor spedisce la pallina al centro, nella zona di un non irresistibile Arozarena, senza riuscire però ad andare avanti nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vanno ai LosleMLB, con la formazione californiana capace di sconfiggere in-6 iBayper 3-1, al termine di unadifficile, iniziata non nel migliore dei modi per i bianco-blu, in svantaggio già dal primo inning, a seguito del fuoricampo di Randy Arozarena. Austin Meadows realizza dunque un singolo, raggiungendo la seconda base a seguito del walk di Brandon Lowe, con Tony Gonsolin che dal monte ferma l’emorragia ed effettua due eliminazioni. La prima valida deiarriva dunque nella terza frazione, quando Chris Taylor spedisce la pallina al centro, nella zona di un non irresistibile Arozarena, senza riuscire però ad andare avanti nel ...

