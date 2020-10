Astro's Playroom - prova (Di mercoledì 28 ottobre 2020) C'è una reliquia del passato che rimarrà per sempre marchiata a fuoco nella memoria di molti videogiocatori, qualcosa che è riuscito a tenerci compagnia per innumerevoli pomeriggi fino a ritagliarsi uno spazio nella mitologia del mondo delle console. Stiamo parlando della Demo One del 1997, quel semplice dischetto che al suo interno conteneva una ventina di dimensioni completamente diverse l'una dall'altra, un puzzle composto da minuscole esperienze pensate per farci prima sognare e poi assaporare l'età dell'oro di PlayStation.Anche se il balzo tecnologico verso la nona generazione di console è decisamente più contenuto rispetto alla voragine che separava le due e le tre dimensioni, Sony ha deciso di precaricare una particolare applicazione sulla sua nuova macchina a forma di “Perfect Cell”. Come avrete intuito stiamo parlando di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) C'è una reliquia del passato che rimarrà per sempre marchiata a fuoco nella memoria di molti videogiocatori, qualcosa che è riuscito a tenerci compagnia per innumerevoli pomeriggi fino a ritagliarsi uno spazio nella mitologia del mondo delle console. Stiamo parlando della Demo One del 1997, quel semplice dischetto che al suo interno conteneva una ventina di dimensioni completamente diverse l'una dall'altra, un puzzle composto da minuscole esperienze pensate per farci prima sognare e poi assaporare l'età dell'oro di PlayStation.Anche se il balzo tecnologico verso la nona generazione di console è decisamente più contenuto rispetto alla voragine che separava le due e le tre dimensioni, Sony ha deciso di precaricare una particolare applicazione sulla sua nuova macchina a forma di “Perfect Cell”. Come avrete intuito stiamo parlando di ...

infoitscienza : PS5 Dualsense, ecco le nostre prime impressioni con Astro’s Playroom - EclecticFirst : RT @_Mdk7_: Sono stanco morto per dire cose. Però il #DualSense è una figata e una grossa ventata d’aria fresca, quasi letteralmente. Facci… - franpj2 : RT @_Mdk7_: Sono stanco morto per dire cose. Però il #DualSense è una figata e una grossa ventata d’aria fresca, quasi letteralmente. Facci… - _Mdk7_ : Sono stanco morto per dire cose. Però il #DualSense è una figata e una grossa ventata d’aria fresca, quasi letteral… -

Ultime Notizie dalla rete : Astro Playroom PS5: Astro's Playroom e DualSense al centro di un video e della nuova Colazione su Twitch Everyeye Videogiochi PS5: fateci le vostre domande, vi risponderemo con un video

PS5 è ormai arrivata in redazione e sappiamo tutto sulla nuova console, ma se avete ancora delle curiosità, fateci le vostre domande, vi risponderemo con un video.. Avete ancora delle curiosità o ...

PlayStation 5, un video di unboxing da Game Informer

(IGN Italia) Parlando invece di Astro’s Playroom , infine, possiamo confermarvi quanto detto in precedenza da SONY. Facendo riferimento a queste sue peculiari possibilità, abbiamo voluto testare il ...

PS5 è ormai arrivata in redazione e sappiamo tutto sulla nuova console, ma se avete ancora delle curiosità, fateci le vostre domande, vi risponderemo con un video.. Avete ancora delle curiosità o ...(IGN Italia) Parlando invece di Astro’s Playroom , infine, possiamo confermarvi quanto detto in precedenza da SONY. Facendo riferimento a queste sue peculiari possibilità, abbiamo voluto testare il ...