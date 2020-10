CorriereCitta : Aprilia, oggi presentazione del progetto “Fuoriclasse” di Save the Children, con l’assessore Elvis Martino - Latina_Oggi : Coronavirus, ad #Aprilia 328 cittadini contagiati e un nuovo decesso - Latina_Oggi : #Aprilia. Cane ferito a fucilate, non si esclude l'amputazione della zampa - News_24it : LATINA- Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 105 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (1… - Latina_Oggi : #Aprilia. Coronavirus, positivo un consigliere comunale: attivate le procedure del caso -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia oggi

latinaoggi.eu

Rispetto alla giornata di martedì, in cui si erano contati 105 nuovi casi, oggi in provincia di Latina si registrano 139 altri positivi al Covid-19. Come reso noto dall’Asl, distribuiti nei Comuni di ...LATINA – Sono 139 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Latina riscontrati nella giornata di ieri e resi noti nel bollettino della Asl di oggi. Numeri sempre altissimi a Cisterna, Aprilia ...