A Melbourne è finito il lockdown più lungo del mondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (foto: Diego Fedele/SOPA Images)Lo aveva annunciato Daniel Andrews, il premier laburista dello stato di Victoria in Australia, di cui Melbourne è la capitale, nella giornata di lunedì 26 ottobre: "Con zero casi e la quantità di test effettuati nel weekend, siamo in grado di dire che è giunto il momento di riaprire". Dopo più di 100 giorni di lockdown, lo stato ha registrato per la prima volta la media di 0,2 contagi e nessun decesso da Covid-19 dallo scorso giugno e quindi ha permesso alle attività commerciali di riaprire dalla mezzanotte fra il 27 e il 28 ottobre. "Fondamentalmente, questo è stato possibile grazie a ogni singolo cittadino che ha seguito le regole, che ha lavorato con me e con la mia squadra, per mettere fine alla seconda ondata", sono le parole con cui ...

