Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2020 ore 17 | 45

(Di martedì 27 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 27 OTTOBREORE 17:35 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA PONTINA DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA LAURENTINA ED APRILIA VERSO LATINA CI SPOSTIAMO ASUL RACCORDO DOVE TROVIAMO ANCHE QUI CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TRAVERSA DEL GRILLO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA TIBURTINA TRA REBIBBIA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA E SULLA CASILINA TRA TORRE ANGELA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI, SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA ...