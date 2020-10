Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 27 OTTOBREORE 16:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA DIRSUD, RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRAFFICO SCORREVOLE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA CI SPOSTIAMO ACODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA TORRE ANGELA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI, QUESTA LA CONCAUSA DELLE CODE IN USCITA DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA ARDEATINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN USCITA DALLA GALLERIA APPIA IN QUESTE ORE TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA, CODE A TRATTI SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI SI SEGNALANO CODE SULLA SP 600 ARIANA TRA LARIANO E ARTENA A CAUSA DI DUE CANTIERI ...