Uomini e Donne, Nicola Vivarelli racconta: ”Abbiamo fatto l’amore” (Di martedì 27 ottobre 2020) Lo scorso Sabato è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, come ogni puntata, non sono mancati i colpi di scena. Questa volta il protagonista è stato Nicola Vivarelli, ex corteggiatore della dama del parterre over femminile, Gemma Galgani. Il ragazzo, infatti, si è lasciato andare a delle confessioni davvero piccanti che … L'articolo Uomini e Donne, Nicola Vivarelli racconta: ”Abbiamo fatto l’amore” Leggi su dailynews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Lo scorso Sabato è stata registrata una nuova puntata die, come ogni puntata, non sono mancati i colpi di scena. Questa volta il protagonista è stato, ex corteggiatore della dama del parterre over femminile, Gemma Galgani. Il ragazzo, infatti, si è lasciato andare a delle confessioni davvero piccanti che … L'articolo: ”Abbiamol’amore”

Open_gol : Sale a 18 il numero di coristi contagiati dal Coronavirus alla Scala: dopo la scoperta di 9 cantanti donne positive… - IlContiAndrea : Blind, Blue Phelix, Santi tra gli Under Uomini di #Emma Casadilego, Cmqmartina, Mydrama per le Under Donne di #HellRaton #XF2020 - Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - wristouis : Questa scena mi ha colpito molto, quasi surreale. Tanta violenza scaturita per cosa? Per la sua visione contorta ne… - VIOxdefenxless : ho bisogno di qualcuno che segue il trash di uomini e donne -