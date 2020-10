Tante offerte esclusive con la Samsung Week | in corso fino al 1 novembre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’inizio anticipato del Black Friday di Amazon (ce ne sono già state per quanto riguarda il segmento smartphone, ma anche afferenti ai mondi di musica e videogames) non vi ha regalato particolari emozioni? Forse le cose potrebbero cambiare grazie alla, cheal 1regalerà alcuneda cogliere al volo. State valutando una buona proposta per portarvi a casa uno smartphone, un tablet oppure uno smartwatch del colosso di Seul? La promozione dedicata allavi permetterà di approfittare di uno sconto del 30% acquistando tre articoli della lineaGalaxy. Volendo fare un altro esempio, se quello che vi interessa è comprare una TV The Frame, ...