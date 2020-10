Sui livelli della vigilia la Borsa di New York (Di martedì 27 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14% sul Dow Jones; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 3.404 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,44%); consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,11%). In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto informatica. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-0,99%), beni industriali (-0,77%) e finanziario (-0,49%). Al top tra i giganti di Wall Street, Merck & Co (+1,48%), Procter & Gamble (+0,85%), Microsoft (+0,75%) ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Tele) – Wall Street continua la seduta sui, riportando una variazione pari a -0,14% sul Dow Jones; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New), che si posiziona a 3.404 punti, in prossimità deiprecedenti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,44%); consolida il’S&P 100 (+0,11%). In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto informatica. Tra i peggiorilista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-0,99%), beni industriali (-0,77%) e finanziario (-0,49%). Al top tra i giganti di Wall Street, Merck & Co (+1,48%), Procter & Gamble (+0,85%), Microsoft (+0,75%) ...

Leggera diminuzione in tutti i mercati europei

Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,96%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona ...

