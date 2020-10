Spaccio di droga, operazione dei carabinieri di Montesarchio: 5 denunciati (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMontesarchio (BN) – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e Spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale carabinieri di Benevento. Un’altra importante operazione è stata messa in atto dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN). In particolare i militari, nell’ambito di un’attività di contrasto del fenomeno della detenzione ai fini di Spaccio e/o uso personale di sostanze stupefacenti posta in essere negli ultimi giorni, hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari, veicolari e personali. Nel dettaglio: a Montesarchio, i militari del Nucleo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti(BN) – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso edi sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provincialedi Benevento. Un’altra importanteè stata messa in atto daidella Compagnia di(BN). In particolare i militari, nell’ambito di un’attività di contrasto del fenomeno della detenzione ai fini die/o uso personale di sostanze stupefacenti posta in essere negli ultimi giorni, hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari, veicolari e personali. Nel dettaglio: a, i militari del Nucleo ...

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga Spaccio di droga a L'Aquila, estradati due pusher latitanti Il Capoluogo Criminalità, Pesaro tra le province più sicure d'Italia. Lo spettro della droga su Macerata

Facciamo un esempio concreto: nella provincia maceratese le 203 denunce contestate per spaccio portano a un indice di 65,0 ... sul tema dei reati associativi anche se non in ambito di droga - due ...

Striscia la Notizia, Picone positivo al Covid: si divide la storica coppia con Ficarra

Nel corso del servizio, Brumotti doveva documentare lo spaccio di droga che avviene sotto gli occhi di famiglie e bambini al Parco Sempione, a Milano. L’aggressione Dopo le segnalazioni arrivata ...

