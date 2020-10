Rimandate tutte le decisioni sul Festival di Sanremo 2021, in forse la presenza del pubblico (Di martedì 27 ottobre 2020) Le decisioni sul Festival di Sanremo 2021 sono tutte Rimandate. A dichiararlo è stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che ha rinviato ogni dichiarazione a gennaio, soprattutto quelle che riguardano la presenza del pubblico che potrebbe essere assente. “Tra le tante difficoltà pensiamo di fare comunque la finale di AmaSanremo al Casinò di Sanremo. C’è più richiesta rispetto agli anni scorsi. Il lavoro di scelta è a buon punto, ci sono nomi importanti e molto attuali, ma anche nomi non conosciuti al grande pubblico, ma sui quale Sanremo deve investire. A Sanremo vince il brano”. Stefano Coletta, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Lesuldisono. A dichiararlo è stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che ha rinviato ogni dichiarazione a gennaio, soprattutto quelle che riguardano ladelche potrebbe essere assente. “Tra le tante difficoltà pensiamo di fare comunque la finale di Amaal Casinò di. C’è più richiesta rispetto agli anni scorsi. Il lavoro di scelta è a buon punto, ci sono nomi importanti e molto attuali, ma anche nomi non conosciuti al grande, ma sui qualedeve investire. Avince il brano”. Stefano Coletta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Rimandate tutte Promossi & Rimandati: vortice negativo e calo nella ripresa che coinvolge tutti Catanista Napoli, cancellate tutte le fiere in programma alla Mostra d'Oltremare

Non è stato facile prendere una decisione così drastica e rimandare tutto al 2021, sperando di aver superato questo momento terribile. L’ottimismo che non deve mai mancare e la consapevolezza che nei ...

Tattoo week-end a Chiuduno: si rimanda all'edizione 2021

Si può preannunciare che vi prenderanno parte 180 tatuatori da tutta Italia e 14 birrifici artigianali, non mancherà l’area vintage e il cartellone sarà ricco di spettacoli di balli brasiliani, ...

