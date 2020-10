Renzi critica le riaperture: è scontro ufficiale con il Governo (Di martedì 27 ottobre 2020) Italia Viva critica la posizione del Governo in merito al nuovo DPCM. Renzi: “Siamo in maggioranza ma non saremo mai degli yes man” Le misure restrittive inserite nell’ultimo DPCM hanno fatto storcere il naso a Italia Viva e al suo portavoce, Matteo Renzi. Dopo 24 ore dalla pubblicazione del decreto infatti il portavoce del gruppo parlamentare ha espressamente chiesto al Presidente del Consiglio la modifica della parte che disciplina le chiusure di ristoranti, luoghi di cultura e attività sportiva. Renzi e Italia Viva: la svolta a destra “Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati”– ha commentato Matteo Renzi. Italia Viva infatti pone l’accento sulla ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020) Italia Vivala posizione delin merito al nuovo DPCM.: “Siamo in maggioranza ma non saremo mai degli yes man” Le misure restrittive inserite nell’ultimo DPCM hanno fatto storcere il naso a Italia Viva e al suo portavoce, Matteo. Dopo 24 ore dalla pubblicazione del decreto infatti il portavoce del gruppo parlamentare ha espressamente chiesto al Presidente del Consiglio la modifica della parte che disciplina le chiusure di ristoranti, luoghi di cultura e attività sportiva.e Italia Viva: la svolta a destra “Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati”– ha commentato Matteo. Italia Viva infatti pone l’accento sulla ...

