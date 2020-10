Proteste in tutta Italia contro il nuovo Dpcm, arresti e feriti (Di martedì 27 ottobre 2020) Le Proteste non si fermano contro il nuovo decreto, continuano a interessare molte città Italiane. Lunedì sera diversi scontri si sono verificati a Milano, Torino e Napoli, tutti uniti per protestare contro le restrizioni in particolare per le chiusure anticipate di bar e ristoranti alle 18. Manifestazione e Proteste in tutta Italia Il nuovo Dpcm del 25 ottobre ha scatenato la rabbia e la delusione dei cittadini che hanno iniziato a protestare in tutte le piazze Italiane. A Milano un corteo non autorizzato è partito da Piazzale Loreto fino ad arrivare davanti la sede della Regione Lombardia dove vi era schierata la polizia. Slogan che gridavano contro il ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Lenon si fermanoildecreto, continuano a interessare molte cittàne. Lunedì sera diversi scontri si sono verificati a Milano, Torino e Napoli, tutti uniti per protestarele restrizioni in particolare per le chiusure anticipate di bar e ristoranti alle 18. Manifestazione einIldel 25 ottobre ha scatenato la rabbia e la delusione dei cittadini che hanno iniziato a protestare in tutte le piazzene. A Milano un corteo non autorizzato è partito da Piazzale Loreto fino ad arrivare davanti la sede della Regione Lombardia dove vi era schierata la polizia. Slogan che gridavanoil ...

petergomezblog : Proteste in tutta Italia contro le chiusure anti-Covid. A Napoli in migliaia davanti alla Regione. Devastazioni a T… - HuffPostItalia : Proteste in tutta Italia contro il nuovo Dpcm - AnnalisaChirico : Nelle piazze di tutta #Italia, da Milano a Catania, proteste contro le misure del governo. Leggi qui ?? #LaChirico - RedazioneTvcity : Polemiche contro il DPCM: esplodono proteste in tutta Italia - VIDEO - - QuotidianPost : Proteste in tutta Italia contro il nuovo Dpcm, arresti e feriti -