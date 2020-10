Premier polacco convoca esercito contro proteste aborto (Di martedì 27 ottobre 2020) Morawiecki ha chiesto l'aiuto dell'esercito, con una delibera pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. In un dichiarazione diffusa su youtube, il Premier esprime timore per l'escalation della tensione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 ottobre 2020) Morawiecki ha chiesto l'aiuto dell', con una delibera pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. In un dichiarazione diffusa su youtube, ilesprime timore per l'escalation della tensione ...

VARSAVIA - Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha criticato aspramente le proteste in tutto il paese contro le limitazioni all'aborto, annunciando una dura risposta «ad atti di barbarie, vandalismo

