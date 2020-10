Pesaro: protesta contro il Dpcm e organizza tavolata con 90 persone per cena (Di martedì 27 ottobre 2020) A Pesaro un ristoratore ha disobbedito all’obbligo di chiusura anticipata e ha organizzato via social una cena con 90 commensali. Durante il primo lockdown aziende, ristoranti, negozi hanno rispettato scrupolosamente le chiusure imposte dal Governo. Ma – come ha sottolineato con una certa preoccupazione il Dem Graziano Delrio – ora il popolo non sembra più … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 27 ottobre 2020) Aun ristoratore ha disobbedito all’obbligo di chiusura anticipata e hato via social unacon 90 commensali. Durante il primo lockdown aziende, ristoranti, negozi hanno rispettato scrupolosamente le chiusure imposte dal Governo. Ma – come ha sottolineato con una certa preoccupazione il Dem Graziano Delrio – ora il popolo non sembra più … L'articolo proviene da Leggilo.org.

