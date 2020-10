Pensione opzione donna | attenzione | non a tutte conviene

Leggi su pensioniefisco

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’è una misura ottima per le donne visto che permette fino a 9 anni di anticipo, per le lavoratrici dipendenti (8 anni per le autonome) sulladi vecchiaia a fronte di 35 anni di contributi versati e di un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno previdenziale spettante.a chie a chi no Proprio il ricalcolo contributivo dellaè il punto focale di. Per chi riesce davvero ad anticipare 8 o 9 anni sulladi vecchiaia o anche 7 anni sullaanticipata, la misuraperchè, anche a fronte della perdita che il ricalcolo contributivo comporta (che in alcuni ...