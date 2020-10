MTV EMA 2020, la line up: tutti gli artisti che si esibiranno (Di martedì 27 ottobre 2020) Il prossimo 8 novembre, andranno in onda su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) e in simulcast su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky), a partire dalle ore 21, gli MTV EMA 2020 che, per quanto riguarda quest’edizione, verrà girata in diversi luoghi in giro per il mondo a causa della pandemia di COVID-19 in corso. La 27esima edizione degli MTV Europe Music Awards sarà condotta dalle Little Mix. MTV ha annunciato gli artisti che faranno parte della line up di quest’edizione degli MTV EMA. Tra i performer, troveremo Sam Smith, Maluma, Doja Cat, Yungblud, Zara Larsson, Alicia Keys, Karol G, DaBaby, Jack Harlow e Tate McRae. Sam Smith, che ha ottenuto una nomination nella categoria Best Collaboration, parteciperà agli MTV Europe Music Awards dopo l’uscita del suo nuovo singolo Love Goes, ... Leggi su soundsblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Il prossimo 8 novembre, andranno in onda su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) e in simulcast su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky), a partire dalle ore 21, gli MTV EMAche, per quanto riguarda quest’edizione, verrà girata in diversi luoghi in giro per il mondo a causa della pandemia di COVID-19 in corso. La 27esima edizione degli MTV Europe Music Awards sarà condotta dalle Little Mix. MTV ha annunciato gliche faranno parte dellaup di quest’edizione degli MTV EMA. Tra i performer, troveremo Sam Smith, Maluma, Doja Cat, Yungblud, Zara Larsson, Alicia Keys, Karol G, DaBaby, Jack Harlow e Tate McRae. Sam Smith, che ha ottenuto una nomination nella categoria Best Collaboration, parteciperà agli MTV Europe Music Awards dopo l’uscita del suo nuovo singolo Love Goes, ...

