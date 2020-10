Moonfall | inziate le riprese del disaster-movie di Roland Emmerich

Leggi su cineblog

(Di martedì 27 ottobre 2020)ha ufficialmente iniziato lea Montreal; a dare la notizia il registasul suo account personale di Twitter con un’immagine di un ciak elettronico che riporta titolo, regista e operatore di ripresa.ha fatto del genere “catastrofico” in varie salse un marchio di fabbrica, a partire dal classico con alieni Independence Day passando per l’anatema ambientalista The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo per arrivare all’apocalittico 2012, senza dimenticare il remake Godzilla che altro non era che uncon mostro gigante.è anche noto per il classico Stargate, uno dei suoi fil più amati e di cui non si è ...